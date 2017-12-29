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الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:17 م
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الجيش السورى يستعيد السيطرة على قرية "أبو دالى" بريف حماة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:07 م
الجيش السورى يستعيد السيطرة على قرية "أبو دالى" بريف حماة الجيش السورى - أرشيفية


أ ش أ
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استعادت قوات الجيش السورى، اليوم الجمعة، السيطرة على قرية أبو دالى، بريف حماة الشمالى الشرقى، بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيى تنظيم جبهة النصرة فيها.

وأوضح مصدر عسكرى سورى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية - أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها على تجمعات إرهابيى تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الشمالى الشرقى، استعادت خلالها السيطرة على قرية (أبو دالي) بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم، مشيرًا إلى أن عناصر الهندسة تقوم بتمشيط القرية لتفكيك الألغام والمفخخات التى زرعها الإرهابيون فيها لإعاقة تقدم وحدات الجيش ولإيقاع أكبر الأضرار فى ممتلكات الأهالى ومنازلهم.

وتنفذ وحدات من الجيش السورى منذ نحو شهرين عملية عسكرية فى المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب، لاجتثاث إرهابيى جبهة النصرة، أسفرت عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات بعد تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.


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