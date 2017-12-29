الجيش السورى يخرج مسلحين وعائلاتهم من منطقة بيت جن بريف دمشق





(أ ش أ)

أخرج الجيش العربى السورى عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم، من منطقة بيت جن، باتجاه إدلب، تحت إشراف الهلال الأحمر العربى السوري، وذلك فى إطار تنفيذ الاتفاق بعد العملية العسكرية التى نفذها الجيش بريف دمشق الجنوبى الغربي.

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، أن إخراج المجموعات المسلحة جاء حرصا على حقن دماء المدنيين وحماية البنى التحتية والمنشآت فى المنطقة، واُستخدمت 4 حافلات تقل عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم باتجاه خط سيرها المحدد إلى محافظة إدلب.

وأوضحت "سانا" أن الإجلاء أعقب عملية عسكرية خاضها الجيش وخلفت خسائر كبيرة فى المجموعات المسلحة وانهيار صفوفها بعد إطباق وحدات الجيش على بؤرها ومواقع انتشارها، مؤكدة أن أفراد المجموعات المسلحة سلمت السلاح الثقيل قبل أن تقوم وحدات من الجيش العربى السورى بالدخول إلى قرية مغر المير وتل مروان وتمشيطها وتأمينها بشكل كامل.

يذكر أن الجيش السورى بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذ عملية عسكرية مركزة ودقيقة خلال الأسابيع الماضية فى منطقة بيت جن ومغر المير بهدف إعادة الأمن والاستقرار إليها.