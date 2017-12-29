الجيش الإسرائيلى يستهدف موقعين لحماس فى غزة

الجيش الإسرائيلى يستهدف موقعين لحماس فى غزةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:18 م
مقاتلة إسرائيلية - أرشيفية
أ ش أ
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استهدف الجيش الإسرائيلى، موقعين لحركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الجمعة، ردا على ثلاثة صواريخ أطلقت على إسرائيل، فى وقت سابق من اليوم.
وذكرت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية، أن دبابات وطائرتين إسرائيليتين استهدفوا موقعين لحركة حماس فى شمال قطاع غزة، يذكر أن صاروخا أطلق من غزة سقط على مجمع اسرائيلى على الحدود مع قطاع غزة، وتم اعتراض اثنين آخرين من قبل نظام القبة للدفاع الصاروخى الاسرائيلى.
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