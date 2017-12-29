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الجارديان: مخاوف من احتجاز آلاف الهنديات ومعاملتهن كالحيوانات

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:55 م
الجارديان: مخاوف من احتجاز آلاف الهنديات ومعاملتهن كالحيوانات سيدات هنديات ـ أرشيفية


كتب: محمد أبو النور
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ذكرت جريدة الجارديان البريطانية أن المجتمع الهندى يشهد تخوفات عميقة من احتجاز الآلاف من النساء الهنديات المحاصرات فى "الأشرام" واللواتى يعاملن كالحيوانات.

 

ولفتت الجريدة إلى أن ما يقرب من 250 امرأة و48 فتاة حتى الآن وجدن محبوسات ويقفن وراء بوابات فى ممتلكات تابعة لمنظمة "أدهياتميك فيشوا فيديلايا" الدينية الهندوسية.

 

وأوضحت الجريدة أنه فى مكان يقع بغربى دلهى حيث لا يوجد ضجيج للمرور ولا هدير للطائرات، سمع الجيران صراخا بانتظام من مبنى سكنى فى غربى المدينة ذات الكثافة السكانية الهائلة.

 

وأشارت الجريدة إلى أن السلطات اكتشفت فى يوم السبت الماضى، فى الطابق الثانى من أحد المجمعات فى حديقة موهان، غربى مدينة دلهى، 21 سيدة وامرأة يعشن فى "جامعة روحية" محصنة بشدة، ويعتقد أن خمس فتيات من بينهن ـ على الأقل ـ من القاصرات.

 

وشنت السلطات حملات دهم فى جميع أنحاء الهند فى الأسبوع الماضى على الممتلكات المرتبطة بنفس المنظمة الدينية، "أدهياتميك فيشوا فيديلايا" AVV))، واكتشفت ما أن يقرب من 250 امرأة و48 فتاة محجوزات خلف أبواب حديدية موصدة فى مبانى المنظمة.


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