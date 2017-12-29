التموين: إعادة المحذوفين من البطاقات عشوائيًا بدون سبب أول يناير





كتب – مدحت وهبة

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات إنه سيتم إعادة المحذوفين من بطاقات التموين بشكل عشوائى وبدون سبب قانونى اعتبارًا من شهر يناير المقبل، حيث توجد قاعدة بيانات كاملة عن جميع المستفيدين من دعم السلع التموينية لدى هيئة الرقابة الإدارية من بداية استخدام الكارت الذكى لصرف السلع التموينية وسيتم إعادة المحذوفين خلال الفترة الماضية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن البطاقة التى كانت تتضمن 6 أو 5 أفراد وأصبحت فردا واحدا أو فردين أو تم إيقافها بدون سبب سيتم إعادة الأفراد المحذوفين وتشغيل البطاقات المتوقفة بدون سبب طالما الأفراد المقيدين بها مستحقين للدعم ولا يوجد أى سبب قانونى بحذفهم.

وأوضح "مدكور" أنه فى حالة عدم إعادة بعض المحذوفين من البطاقات رغم انهم من المستحقين يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب التموين وسيتم إعادة الأفراد التى تم حذفها عشوائيا بدون سبب.