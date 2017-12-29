التضخم يرتفع بأكثر من المتوقع فى ألمانيا خلال ديسمبر بنسبة 1.6%





برلين – رويترز

قال مكتب الإحصاءات الاتحادى اليوم الجمعة، إن التضخم تسارع فى ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر حيث ارتفعت أسعار المستهلكين 1.6 % على أساس سنوى مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 1.4 % فى استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز.

وتظهر البيانات الأولية أيضا أن الأسعار ارتفعت 0.8 % مقارنة مع نوفمبر وهو ما يزيد عن توقعات المحللين بزيادة نسبتها 0.6 %.

وقال المكتب إن ارتفاع أسعار الغذاء قدم الإسهام الأكبر فى زيادة الأسعار الأساسية وجاء بعده ارتفاع أسعار الإيجارات.