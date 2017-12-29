التضخم يرتفع بأكثر من المتوقع فى ألمانيا خلال ديسمبر بنسبة 1.6%الجمعة، 29 ديسمبر 2017 05:07 م
مظاهرات فى ألمانيا
برلين – رويترز
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قال مكتب الإحصاءات الاتحادى اليوم الجمعة، إن التضخم تسارع فى ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر حيث ارتفعت أسعار المستهلكين 1.6 % على أساس سنوى مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 1.4 % فى استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز.
وتظهر البيانات الأولية أيضا أن الأسعار ارتفعت 0.8 % مقارنة مع نوفمبر وهو ما يزيد عن توقعات المحللين بزيادة نسبتها 0.6 %.
وقال المكتب إن ارتفاع أسعار الغذاء قدم الإسهام الأكبر فى زيادة الأسعار الأساسية وجاء بعده ارتفاع أسعار الإيجارات.
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