video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التضخم يرتفع بأكثر من المتوقع فى ألمانيا خلال ديسمبر بنسبة 1.6%

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 05:07 م
التضخم يرتفع بأكثر من المتوقع فى ألمانيا خلال ديسمبر بنسبة 1.6% مظاهرات فى ألمانيا


برلين – رويترز
إضافة تعليق

قال مكتب الإحصاءات الاتحادى اليوم الجمعة، إن التضخم تسارع فى ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر حيث ارتفعت أسعار المستهلكين 1.6 % على أساس سنوى مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 1.4 % فى استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز.
 
وتظهر البيانات الأولية أيضا أن الأسعار ارتفعت 0.8 % مقارنة مع نوفمبر وهو ما يزيد عن توقعات المحللين بزيادة نسبتها 0.6 %.
 
وقال المكتب إن ارتفاع أسعار الغذاء قدم الإسهام الأكبر فى زيادة الأسعار الأساسية وجاء بعده ارتفاع أسعار الإيجارات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل تستسلم ألمانيا للإرهاب وتفقد السيطرة على أمنها وحدودها؟.. مخابرتها الداخلية تعلن وجود خلية نسائية متطرفة.. ورئيس الجهاز: قلقون من التزايد الكبير للمتشددين.. وتقرير: مقاتلى حزب الله دخلوا البلاد ضمن مهاجرين

وزير خارجية ألمانيا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى سيكون نموذجا لدول أخرى

التضخم

اسعار السلع بالمانيا

اخبار الاقتصاد

المانيا



لا تفوتك
مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

8.6 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة..و1.4مليار للعرب منذ بداية العام

8.6 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة..و1.4مليار للعرب منذ بداية العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة