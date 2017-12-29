البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع هيرميس وإيديتا خلال الأسبوع الحالى





كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، فيما تبقى لدى 13 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية.

وتراجع سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية للمجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 124.97 مليون شهادة، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 21.63 مليون شهادة.

واستقر سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع بالنسبة للبنك التجارى الدولى عند 15.167 ألف شهادة، وشركة "جى بى أوتو" عند 279.25 مليون شهادة، وبالم هيلز عند 661.46 مليون شهادة، وشركة شهادات شركة نعيم القابضة عند 75.91 مليون شهادة، حديد عز عند 129.19 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى عند 61.25 مليون شهادة.

كما استقرت نسب شهادات الإيداع لأسهم شركة ليسيكو مصر عند 4.32 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت عند 41.02 مليون شهادة، وباكين عند 5.08 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 166.89 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.77 مليون شهادة.