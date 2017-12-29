video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع هيرميس وإيديتا خلال الأسبوع الحالى

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 ص
البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع هيرميس وإيديتا خلال الأسبوع الحالى البورصة المصرية أرشيفية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، فيما تبقى لدى 13 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية.
 
وتراجع سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية للمجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 124.97 مليون شهادة، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 21.63 مليون شهادة.
 
واستقر سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع بالنسبة للبنك التجارى الدولى عند 15.167 ألف شهادة، وشركة "جى بى أوتو" عند 279.25 مليون شهادة، وبالم هيلز عند 661.46 مليون شهادة، وشركة شهادات شركة نعيم القابضة عند 75.91 مليون شهادة، حديد عز عند 129.19 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى عند 61.25 مليون شهادة.
 
 كما استقرت نسب شهادات الإيداع لأسهم شركة ليسيكو مصر عند 4.32 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت عند 41.02 مليون شهادة، وباكين عند 5.08 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 166.89 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.77 مليون شهادة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البورصة": تراجع رصيد شهادات إيداع "CIB" وارتفاع هيرميس وإيديتا

البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع هيرميس و البنك التجارى و "جى بى أوتو"

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

شهادات ايداع

هيرميس



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة