البحرين تدين الهجوم الإرهابى فى مدينة العريش

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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع فى مدينة العريش بشمال سيناء، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.



وجددت مملكة البحرين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الخميس- موقفها الثابت الداعم وبكل قوة لجمهورية مصر العربية فى حربها ضد كل أشكال الإرهاب ومن يدعمه ويموله، وتأييدها التام لجهودها فى كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنها واستقرارها، داعية إلى ضرورة توثيق التعاون الدولى وتضافر كافة الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب.



وكان المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى أعلن أن ضابطا وخمسة جنود استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة فى إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء.