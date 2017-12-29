البابا تواضروس يوفد نائبه الأنبا دانيال ليرأس جنازة شهداء حلوان

سارة علام

أوفد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، الأنبا دانيال أسقف المعادى والنائب الباباوى بالقاهرة، ليرأس جنازة شهداء حلوان، كما حضر الأنبا بيستنى أسقف حلوان والأنبا سيؤدوسيوس أسقف الجيزة والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافى القبطى، بالإضافة لحشد كبير من الآباء الكهنة.

فيما هتف شعب الكنيسة "يارب يارب" فور دخول جثامين الشهداء لمذبح الكنيسة عند بدء صلوات قداس الجنازة.

وكان البابا تواضروس قدم تعزية فى حادث شهداء حلوان، قائلاً: "نحن نؤمن أن حياتنا هى بيد الله وانه هو ضابط الكل، ولا يحدث شىء إلا بسماح منه.. خالص التعزية لشهداء هذا الصباح، الذين اختارهم الله، وكان غدر الأشرار وجبنهم، هو السبب فى هذا الحادث الآليم.. كل التعزية لأسرهم وللشرطة وللكنيسة ولمصر، التى ستظل قوية وقادرة على دحر قوى الظلام والعنف التى بلا ضمير و بلا إحساس.. نصلى من أجل الشهداء وكل المصابين ليمد لهم الله يد الشفاء والصحة، وليحفظ الله لنا بلادنا وشعبنا الأصيل".