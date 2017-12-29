الاعتداء على وكيل تعليم بورسعيد فى عمومية مدرسة الليسيه





بورسعيد- محمد عزام

تعرض مساء أمس الخميس، الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، لإعتداء من بعض حضور الجمعية العمومية بمدرسة ليسيه الحرية التابعة لهيئة المعاهد المتخصصة بعدما أجلت لجنة وزارية مشرفة على اجتماع الجمعية بند الانتخابات بسبب عوار الإجراء .

وقال الدكتور نبوى باهى، إنه فوجئ باعتداء بعض حضور الجمعية العمومية للمدرسة بعدما قررت اللجنة المشرفة تأجيل الانتخابات وخضوع المدرسة لإشراف المجلس المعين من قبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، موضحا أن الاعتداء جاء بالتشابك بالأيدى ما أدى إلى إنسحاب اللجنة الوزارية ولجنة المديرية وسط حراسة من أمن مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن بورسعيد.

وأكد "باهى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه توجه لقسم شرطة الشرق ببورسعيد لتحرير محضر واستكمال جميع الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.