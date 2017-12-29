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الإمارات تطلق "نون" لمنافسة العملاق الأمريكى أمازون باستثمارات مليار دولار

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:17 م
الإمارات تطلق "نون" لمنافسة العملاق الأمريكى أمازون باستثمارات مليار دولار إطلاق موقع "نون" الإماراتى


كتب: هانى محمد
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دخل موقع "نون" الإماراتى للتجارة الإلكترونية سوق الشرق الأوسط رسميا باستثمارات أولية تصل إلى مليار دولار أمريكى.

 

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الموقع الإماراتى الذى يعرف نفسه كأكبر منصة للتجارة الإلكترونية فى المنطقة يتطلع لمزاحمة موقع أمازون الأمريكى الشهير.

 

ويقود رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبّار وصندوق الاستثمارات العامة السعودى الموقع التى من المنتظر أن يقدم ما يزيد على 20 مليون منتج متنوّع.

 

وتهدف الشركة إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية فى المنطقة خلال عقد من الزمان، من ثلاثة مليارات دولار، أو ما يعادل 2 % من إجمالى المبيعات وحركة التجارة فى أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 1 بالمئة من إجمالى المبيعات مستقبلاً.

 

وتنوى الشركة بناء أكبر مخزن على مستوى العالم فى دبي، وبناء مبنى آخر بنفس الحجم فى المملكة العربية السعودية.

 

والمتجر متاح حاليا فى الإمارات فقط وخلال الأسابيع القادمة سيغطى السعودية ليتمكن المتسوقون من هناك شراء تشكيلة واسعة من المنتجات، وبعد إطلاق الموقع فى السعودية، تنوى الشركة التوسّع فى باقى منطقة الشرق الأوسط.

 

ويبحث الملياردير الإماراتى محمد العبّار عن تركيز قدمه فى سوق الاستثمارات التقنية والتجارة الإلكترونية.

 

ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد العبار، أثناء جلسات أسبوع دبى للاستثمار، إنه لن يسمح بسيطرة شركة أمازون الأمريكية على سوق التجارة الإلكترونية بالخليج، فى إشارة إلى المنافسة الحادة بين منصة "نون" التى أطلقها العبار بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى وشركة أمازون الأمريكية التى تعمل بالقطاع.

 

وكشف العبار فى تصريحات سابقة له، عن قيام المنصة الأمريكية بتخفيض أسعار منتجاتها بالتزامن مع إطلاق منصة "نون"، متسائلاً: إذا لم يتم إطلاق منصة نون هل كنا سنسمح لأمازون بالتحكم فى حركة التجارة بالمنطقة؟

 

وقال العبار إنه لن يسمح لـ"أمازون" باحتكار السوق والتحكم فى مجتمعاتنا.

 

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية جاء إطلاق هذه المنصة الضخمة لتكون المنافس الأكبر لموقع أمازون الأمريكى الشهير للتجارة الإلكترونية، الذى اكتسب أهمية كبيرة بعد زحفه للعالم العربى، واستحواذه أخيراً على موقع سوق.كوم الإماراتى، أكبر منصة للتجارة بالشرق الأوسط.


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