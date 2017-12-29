الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا ينصب على الشباب راغبى العمل بالخارج





محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى العمل داخل وخارج البلاد.

وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "على ج.ج" مقيم بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية، مسجل شقى خطل "نصب" وسبق اتهامه فى 14 قضية "نصب، شيكات، تبديد، ضرب"، ومحكوم عليه فى 3 قضايا "شيك، تبيد"، و3 آخرين، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على فرص عمل داخل وخارج البلاد، حيث قام المتهم الأول بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص"، وقام الثانى باستقطاب ضحاياهم، وقيام الثالث بانتحال صفة دكتور جامعى زاعماً علاقته ونفوذه ببعض الشخصيات الهامة والمسئولين بالدولة وقدرته على تعيينهم وإلحاقهم بالوظائف بالعديد من جهات الدولة المختلفة، وقيام الرابع بتزوير عقود العمل وتأشيرات الدخول الإلكترونية للدول العربية بأسماء ضحاياهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء مقابلتهم لأحد ضحاياهم بمقر الشركة، وضُبط بحوزتهم 4 كارنيهات بأسم وصورة المتهمين الأول والثانى منسوب صدورهم لعدد من الجهات الإعلامية ومنظمة دولية متخصصة فى مجال حقوق الإنسان "مزورين"، وعقدين عمل منسوب صدورهما لجهة حكومية وإحدى الشركات بدولتين عربيتين "مزورَيْن"، وتأشيرة دخول لإحدى الدول العربية يحمل إسم أحد الأشخاص "مزور، وتوكيل محرر من (4) أشخاص لتمكين المتهم الأول بإدارة أحد العقارات بمنطقة الحسين بالقاهرة "مزرو".

ومن خلال استكمال أعمال التحرى أمكن التوصل لـ(5) أشخاص من ضحاياهم، وبسؤالهم أقروا تعرضهم لوقعة نصب وإحتيال من قِبل المذكورين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير عقود عمل لهم داخل وخارج البلاد، وبمواجهة المتهمين اعترف بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.