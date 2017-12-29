الأمم المتحدة تدين هجوم كنيسة حلوان الإرهابى

الأمم المتحدة تدين هجوم كنيسة حلوان الإرهابىالجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:42 م
أنطونيو جوتيريس
أ ش أ
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم خارج كنيسة مارمينا فى منطقة حلوان جنوب القاهرة.
وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة، فى بيان لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، بخالص التعازى لأسر الضحايا ولحكومة مصر وشعبها، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
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