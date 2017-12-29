الأزهر الشريف يدين استهداف مركبة عسكرية بشمال سيناء

الأزهر الشريف يدين استهداف مركبة عسكرية بشمال سيناءالجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:39 ص
الدكتور أحمد الطيب
كتب- لؤى على
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أدان الأزهر الشَّريف بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة بشمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد ضابط وخمسة جنود آخرين.
وأكد الأزهر الشريف فى بيان له، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية، التى تستهدف حراس الوطن من رجال الجيش والشرطة، لن تعيقهم عن القيام بواجبهم، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الشعب المصرى خلف قواته المسلحة للقضاء على هذا الإرهاب الأسود.
وقال البيان : "الأزهر الشريف إذ يدين هذا التفجير الإرهابي، فإنه يُجدد تضامنه مع قوات الجيش والشرطة البواسل وكل مؤسسات الدولة في القضاء على هذا الإرهاب الغاشم، معربًا عن خالص التعازي للشعب المصرى وأسر الشهداء، داعيًا المَوْلى -عَزّ وجَلّ- أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يحفظَ مصر من كلِّ مكروه وسوء".
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