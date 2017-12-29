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اعترافات خادمة الحوامدية: استعنت بصديق فى سرقة مجوهرات من منزل مدرس

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 ص
اعترافات خادمة الحوامدية: استعنت بصديق فى سرقة مجوهرات من منزل مدرس حبس - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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اعترفت المتهمة بسرقة شقة مدرس يعمل بإحدى الدول العربية، أمام نيابة البدرشين، بتورطها فى سرقة مشغولات ذهبية من منزله بالحوامدية، وأنها استعانت بصديق لها لتنفيذ الجريمة.

وتابعت المتهمة والتى تعمل خادمة، أنها اتفقت مع شريكها على سرقة منزل مخدومها بمنطقة الحوامدية، لعلمها باحتفاظه بأشياء قيمة داخل المنزل، وساعدها على ذلك معرفتها الدقيقة بالمنزل ومداخله ومخارجه، وهو ما سهل لها عملية دخول المنزل وسرقته، ومن ثم الخروج منه.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت هوية المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من منزل مدرس بالحوامدية، حيث تبين أن خادمة بالاشتراك مع صديقها وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

 


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