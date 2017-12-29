استنفار الدوريات الأمنية والقوات الخاصة بمداخل ومخارج حلوان لتمشيطها





كتب إبراهيم أحمد – أحمد جعفرى

شهدت منطقة حلوان، حالة من الاستنفار الأمنى، عقب إحباط قوات الشرطة، هجوم إرهابى على كنيسة مارمينا، ومقتل أحد العناصر الإرهابية، عقب تبادل لإطلاق النيران معه.

وأشرف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، على خطة انتشار القوات بمداخل ومخارج حلوان، حيث وجه بتواجد الدوريات الأمنية على جميع مداخل ومخارج حلوان لسرعة ضبط العناصر الإرهابية المتورطة فى الحادث، وضبط كافة المشتبه فيهم.

كما شهدت محيط كنيسة مارمينا بمدينة حلوان، انتشار 5 سيارات من القوات الخاصة، و3 مدرعات، بالإضافة إلى انتشار رجال قوات الأمن المركزى، وقوات الشرطة فى الشوارع المحيطة للكنيسة.