ارتفاع عدد الزائرين الأجانب بتركيا إلى 22.13% فى نوفمبر

ارتفاع عدد الزائرين الأجانب بتركيا إلى 22.13% فى نوفمبرالجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:31 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (رويترز)
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أظهرت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة، أن عدد الزائرين الأجانب زاد 22.13 % فى نوفمبر إلى 1.65 مليون شخص.
وأظهرت البيانات أن خلال الفترة بين يناير ونوفمبر ارتفع عدد الأجانب الذين زاروا تركيا 27.68 فى المئة إلى 30.7 مليون شخص.
وتشير البيانات إلى أن عدد الروس الذين زاروا تركيا فى الفترة ذاتها زاد 465 فى المئة إلى 4.65 مليون شخص.
وتضررت السياحة، التى تساهم بنحو 30 مليار دولار فى الناتج المحلى الإجمالى سنويا، جراء محاولة انقلاب فى يوليو تموز من العام الماضى وسلسلة من التفجيرات يلقى باللوم فيها على تنظيم داعش ومسلحين أكراد، وهو الأمر الذى أدى إلى عزوف السياح عن البلاد.
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