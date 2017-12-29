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الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:20 م
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ارتفاع حصيلة المصابين فى حادث سان بطرسبرج الروسية لـ 18 شخصا

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 05:30 م
ارتفاع حصيلة المصابين فى حادث سان بطرسبرج الروسية لـ 18 شخصا حادث سان بطرسبرج


(أ ش أ)
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أعلنت نائبة حاكم مدينة "سان بطرسبرج" الروسية آنا ميتيانينا اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء انفجار قنبلة بدائية فى متجر بالمدينة أول أمس الأربعاء إلى 18 شخصا.

وقال مسؤولون حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، إن هناك 8 أشخاص ما زالوا يتلقون العلاج فى المستشفى، فيما وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحادث بأنه عمل إرهابي.


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