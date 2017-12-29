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احذر مع اقتراب رأس السنة.. تعرف على عقوبة شرب الخمور فى الأماكن العامة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:17 ص
احذر مع اقتراب رأس السنة.. تعرف على عقوبة شرب الخمور فى الأماكن العامة خمور-أرشيفية


كتب كريم صبحى
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مع اقتراب ليلة رأس السنة يشرب بعض المواطنين الكحوليات فى ذلك اليوم كنوع من الاحتفال بقدوم السنة الجديدة، ولكن احذر بتناول الخمور فى الأماكن  العامة والشوارع قد يقودك إلى السجن.

وفقا  للقانون  رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر فقد اقتصر التجريم على تقديم الخمور فى الأماكن العامة أوالمحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة، كما جرم كل من يضبط فى مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر واضحة، وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين .

  ويستثني من هذا الحكم.
أ‌)_ الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.

ب‌) _ الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

ويحظر النشر أوالإعلان عن المشروبات المشار اليها فى الأماكن المرخص لها بها بأية وسيلة.

يعاقب كل من يعلن عن بيع الخمور حتى فى الأماكن المرخص لها بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
 

 


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