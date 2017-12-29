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اتهام سوريين اثنين فى لبنان بالإرهاب والانتماء لتنظيم داعش

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:13 م
اتهام سوريين اثنين فى لبنان بالإرهاب والانتماء لتنظيم داعش الأمن اللبنانى - أرشيفية


أ ش أ
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أصدر قاضى التحقيق العسكرى فى لبنان، قرارى اتهام بالإرهاب ضد سوريين اثنين، والانتماء إلى تنظيم "داعش"، واتهم القرار الأول السورى المقبوض عليه أحمد على صديق بالانتماء إلى تنظيم داعش والمشاركة فى القتال ضد الجيش فى معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين.

واتهم قاضى التحقيق فى القرار الثانى، السورى المقبوض عليه محمد أحمد عمار بالانتماء إلى تنظيم داعش فى عرسال وتقديم خدمات لوجستية لعناصره، كما أحال قاضى التحقيق المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

 

 


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