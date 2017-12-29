اتحاد الصناعات: تأجيل التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية لن يؤثر على الأسعار





كتبت: دانه الحديدى

أكد المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار تأجيل تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى لعام 2019، لن يكون له تأثير على أسعار السيارات بالسوق المصرى.

وأضاف علام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السيارات الأوروبية يتم تخفيض الجمارك عليها سنويا، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، لكن رغم ذلك لم تشهد اسعار تلك السيارات اى انخفاض بالسوق المصرى، لافتا إلى أن السيارات ذات المنشأة الأوروبى هى سيارات مرتفعة السعر بالاساس، وبالتالى تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية عليها لن يؤثر بصورة واضحة على أسعارها.

جدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.

وأوضح الوزير، فى بيان له، أن هذا الإجراء يأتى حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلى للسيارات والأثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية فى هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبى.