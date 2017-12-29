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ابن عم شهيد بحادث حلوان: جرجس كان يحيى الذكرى الثانوية لابنه

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:31 م
ابن عم شهيد بحادث حلوان: جرجس كان يحيى الذكرى الثانوية لابنه منفذ الحادث الإرهابى


كتب كريم صبحى
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قال شريف ابن عم جرجس عبد الشهيد أحد شهداء حادث الهجوم الإرهابى على كنيسة مارى مينا بحلوان، إن الشهيد جرجس كان يحيى الذكرى الثانوية لوفاة ابنه توماس.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن جرجس كان خارجا من الكنيسة بعد انتهاء القداس فى الكنيسة، وتلقى رصاصة أودت بحياته، مشيرا إلى أنه من المفارقة ان يستشهد جرجس فى نفس يوم وفاة ابنه.

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه صباح اليوم الجمعة تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية أثناء محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة، حيث قامت القوات بالتعامل الفورى معه، ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته، وضبط بحوزته سلاح آلى و5 خزن "150 طلقة"، وعبوة متفجرة قبل إلقائها على الكنيسة، وأسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين، وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأضافت وزارة الداخلية فى بيان لها، أن المعلومات تشير إلى أن الإرهابى كان يستهدف اختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية، ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين، إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.

وأكدت الداخلية أن الإرهابى من أبرز العناصر الإرهابية النشطة، وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية، والتى أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين.

وأوضحت الداخلية، أن الإرهابى كان قد أطلق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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