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إلغاء إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:47 م
إلغاء إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية مطار القاهرة


كتب أحمد حمادة
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تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، إخطاريين من شركات الطيران بإلغاء رحلتين دوليتين لعدم جدواهما اقتصاديا.
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى إن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة النيل للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 139 المتجهة إلى حائل، كما ألغت شركة نسما للطيران الرجلة رقم 170 المتجهة إلى جدة.

 


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