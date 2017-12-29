إلغاء إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية

إلغاء إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصاديةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:47 م
مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، إخطاريين من شركات الطيران بإلغاء رحلتين دوليتين لعدم جدواهما اقتصاديا.
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى إن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة النيل للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 139 المتجهة إلى حائل، كما ألغت شركة نسما للطيران الرجلة رقم 170 المتجهة إلى جدة.
إضافة تعليق
اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5
2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة