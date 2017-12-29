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إفراج مشروط عن محاسب صحيفة جمهورييت المعتقل منذ أبريل فى تركيا

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 05:31 م
إفراج مشروط عن محاسب صحيفة جمهورييت المعتقل منذ أبريل فى تركيا الشرطة التركية


أنقرة (أ ف ب)
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أمرت محكمة فى إسطنبول الجمعة، بالافراج المشروط عن محاسب فى صحيفة جمهورييت المعارضة، بعد 267 يوما أمضاها فى السجن بتهم متصلة بتحركات الجيش فى يوليو 2016، على ما أعلنت الصحيفة التركية على موقعها.

ويحاكم بالاجمال 17 شخصا، بين مدير وصحفى وموظف حالى أو سابق فى الصحيفة المعارضة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتهم "أنشطة إرهابية" فى قضية تعكس المخاوف من تدهور حرية الصحافة فى تركيا.

وأوقف إمرى إيبير فى 7 أبريل وأودع السجن بعد 10 أيام تقريبا، وهو يحاكم بتهمة الانتماء إلى شبكة الداعية فتح الله جولن الذى تتهمه أنقره بتدبير تحركات الجيش فى 15 يوليو 2016 وينفى ذلك على الدوام.

واتهم المحاسب خصوصا بتنزيل تطبيق بايلوك للرسائل النصية المشفرة وتعتبره السلطات وسيلة الاتصال الفضلى لدى الانقلابيين.

لكن مدعى عام أنقرة أعلن فى الأسبوع الجارى أن 11480 شخصا أنزلوا تطبيق بايلوك بغير علمهم فيما كانوا يسعون إلى تنزيل تطبيقات هاتفية أخرى، ورأى فى ذلك تكتيكا تعتمده شبكة جولن للتغطية على هوية مستخدمى التطبيق الفعليين، وعلى ضوء هذا الإعلان أمرت المحكمة بالإفراج المشروط عن إيبير بحسب جمهورييت. 


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