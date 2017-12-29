إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض بالبحيرة

إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض بالبحيرةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:51 ص
مشاجرة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب 9 أشخاص بطلقات خرطوش فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالبحيرة.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا منمركز شرطة حوش عيسى بوجود مشاجرة بناحية قرية "600 " بدائرة المركز .
وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" علاء م.ح 30 سنة عامل، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة و فارس م.ح 28 سنة عامل ومدحت م.ح. 24 سنة فلاح ومحمود ر.ح. 26سنة فلاح و عبد اللطيف ر.ح 25 سنة فلاح مصابين برش خرطوش بالساقين و"طرف ثاني" ضيف الله س.ع. 22 سنة عامل زراعى، مصاب بكدمة بالذراع الأيمن، وفرحات س.ع.21 سنة عامل زراعى مصاب بجرح بالرأس وعبد السلام العجيني فرحات و حميده م.س "هاربان" وجميعهم يقيمون بذات الناحية ، لخلافات بسبب الجيرة فى الأرض الزراعية قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب، وقيام الأول من الطرف الثانى بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته، وإحداث الإصابات المشار إليها.
تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثانى السلاح المستخدم، فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم.
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