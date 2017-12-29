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إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:20 م
إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية اشتباكات فلسطين


رام الله (أ ف ب)
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ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، إن 8 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلى خلال تظاهرات فى الضفة الغربية المحتلة، إصابة أحدهم بالغة.

وحدثت تظاهرات عقب صلاة الجمعة، فى مناطق عدة فى الضفة الغربية، شاركت فيها أعداد محدودة من الشبان، وذلك استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية إلى استمرار التظاهرات احتجاجا على قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان إن "ثلاثة شبان أصيبوا بالذخيرة الحية فى مخيم العروب القريب من مدينة الخليل، أحدهم فى وضع خطير".

واضافت "اصيب ايضا شاب بالرصاص الحى فى الكتف فى منطقة حوارة القريبة من مدينة نابلس، وأصيب أربعة شبان بالرصاص المطاطى".

وتوجه عدد من الشبان إلى المنطقة الشمالية من مدينة رام الله فى الضفة المحتلة، المحاذية لمستوطنة بيت أيل، ورشقوا الجنود الإسرائيليين بالحجارة فرد هؤلاء بالغاز المسيل للدموع.

وتندلع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلى منذ الاسبوع الاول من ديسمبر عقب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وقتل خلال هذه المواجهات 12 فلسطينيا، اثنان منهم فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وأصيب مئات أخرون.

              


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