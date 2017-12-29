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إصابة 6 أشخاص فى انهيار بئر صرف صحى بأسيوط

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:02 م
إصابة 6 أشخاص فى انهيار بئر صرف صحى بأسيوط اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط


اسيوط - هيثم البدري
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أصيب 6 أشخاص إثر انهيار بئر صرف صحى بأسيوط أثناء قيامهم بعملية حفر.

تلقي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مركز شرطة أسيوط يفيد انهيار بئر صرف صحى بقرية بهيج أسفر عنه إصابة 6 أشخاص.

انتقلت على الفور قوات الأمن والدفاع المدنى والإنقاذ وتم عمل كردون أمنى واتخاذ التدابير اللازمة وبالفحص تبين قيام "س. م. ح" فلاح ومقيم بذات الناحية بحفر بئر صرف صحى أمام منزله بعمق حوالى 10 أمتار تقريباً بمساعدة بعض أقاربه مقيمين بذات الناحية، وخلال ذلك انهار البئر وانهالت عليهم الأتربة والرمال، وأصيب 6 أشخاص تم إنقاذهم بمعرفة قوات الإنقاذ البرى من أسفل الرمال والأتربة  وتقديم الإسعافات اللازمة لهم دون وفيات.


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