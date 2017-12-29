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إصابة 5 فى حادث دهس بمدينة سياتل الأمريكية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:32 ص
إصابة 5 فى حادث دهس بمدينة سياتل الأمريكية الشرطة الأمريكية- أرشيفية


(رويترز)
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قالت الشرطة، إن سائق سيارة فان فقد الوعى على ما يبدو اقتحم بسيارته ممرا للمشاة فى وسط مدينة سياتل الأمريكية، الخميس، ليصيب ما لا يقل عن خمسة من المارة قبل أن يصطدم بمبنى.

وأبلغ مسئول بالشرطة وسائل الإعلام المحلية، أن الواقعة ليست متعمدة فيما يبدو. وأصيب سائق السيارة الفان التجارية بعارض طبى وفقد الوعى قبل الحادث مباشرة.

وأفادت الشرطة بأن أربعة أشخاص أصيبوا جراء اصطدام السيارة بهم وأصيب شخص واحد بشظايا زجاج متطاير من واجهة متجر حطمتها السيارة. وهناك شخصان على الأقل حالتهم خطيرة. وذكرت الشرطة أن السائق نقل إلى مستشفى بالمنطقة.

 

 


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