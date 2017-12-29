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إصابة 36 فلسطينيا فى مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة وغزة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 05:33 م
إصابة 36 فلسطينيا فى مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة وغزة الاحتلال الإسرائيلى


رام الله (أ ف ب)
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ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، أن 36 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات وقعت الجمعة مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك فى إطار استمرار الاحتجاجات على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة فى بيان أن 16 فلسطينيا أصيبوا فى الضفة الغربية، ثمانية منهم بالرصاص، فيما أصيب 20 فلسطينيا خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكانت الوزارة ذكرت فى حصيلة سابقة أن 8 فلسطينيين أصيبوا قبل ظهر الجمعة خلال هذه المواجهات.

وحدثت تظاهرات عقب صلاة الجمعة فى مناطق عدة فى الضفة الغربية، شاركت فيها اعداد محدودة من الشبان، وذلك استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية الى استمرار التظاهرات احتجاجا على قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان إن "3 شبان أصيبوا بالذخيرة الحية فى مخيم العروب القريب من مدينة الخليل، أحدهم فى وضع خطير". 


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