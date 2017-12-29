إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالحاجز الحديدى لمحور 26 يوليو





كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 اشخاص فى حادث إصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الحديدى لمحور 26 يوليو ، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان وبصحبتهم أوناش مرورية، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.