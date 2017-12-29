إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالحاجز الحديدى لمحور 26 يوليو

إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالحاجز الحديدى لمحور 26 يوليوالجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:55 م
كثافات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
أصيب 3 اشخاص فى حادث إصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الحديدى لمحور 26 يوليو ، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان وبصحبتهم أوناش مرورية، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5
2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة