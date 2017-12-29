إصابة 15 شخصا فى حريق بمدينة نيويورك الأمريكية

إصابة 15 شخصا فى حريق بمدينة نيويورك الأمريكيةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:07 ص
حريق فى نيويورك- أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
قالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك على حسابها الرسمى على تويتر، إن 15 مدنيا على الأقل لحقت بهم إصابات بالغة فى حريق نشب فى حى برونكس بالمدينة.
وقالت تيفانى فيليبس الضابطة بشرطة المدينة فى اتصال تليفونى إن هناك عددا من الوفيات فى الحريق. ولم تتوافر تفاصيل أخرى.
وذكرت إدارة الإطفاء أن أكثر من 160 من عامليها منتشرون بالموقع.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة