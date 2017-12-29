إصابة 15 شخصا فى حريق بمدينة نيويورك الأمريكية





(رويترز)

قالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك على حسابها الرسمى على تويتر، إن 15 مدنيا على الأقل لحقت بهم إصابات بالغة فى حريق نشب فى حى برونكس بالمدينة.

وقالت تيفانى فيليبس الضابطة بشرطة المدينة فى اتصال تليفونى إن هناك عددا من الوفيات فى الحريق. ولم تتوافر تفاصيل أخرى.

وذكرت إدارة الإطفاء أن أكثر من 160 من عامليها منتشرون بالموقع.