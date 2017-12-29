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إصابة شخص بعد انقلاب سيارته أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه رمسيس

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:27 م
إصابة شخص بعد انقلاب سيارته أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه رمسيس كثافات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب شخص بعد انقلاب سيارته أعلى كوبرى أكتوبر، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات فى الاتجاه القادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى رمسيس.

وبمجرد تلقى غرفة عمليات مرور القاهرة للبلاغ انتقل رجال المرور إلى المكان وتم تسيير حركة المرور أمام السيارات ونقل المصاب الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان وبصحبتهم أوناش مرورية، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

 

 

 


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