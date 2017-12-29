إسرائيل تنسحب من اليونسكو برسالة بالبريد الإلكترونى رغم إجازة عيد الميلاد

إسرائيل تنسحب من اليونسكو برسالة بالبريد الإلكترونى رغم إجازة عيد الميلادالجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:59 ص
أ ش أ
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إسرائيل من خلال مندوبها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "اليونسكو"، تقدمت، أمس الخميس، بطلب رسمى للانسحاب من المنظمة.
وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، "رغم أن إسرائيل تعلم أن اليونسكو فى إجازة رأس السنة الجديدة وأعياد الميلاد المجيدة، توجه مندوبها كرمل شامة هكوهين، إلى المنظمة وسلّم طلب الانسحاب وعلبة شوكولاتة لحراس الأمن، الذين بدورهم رفضوا استلام الطلب كونه لا يعتبر جزءا من مهامهم، وأن اليونسكو حسب بروتوكولات عملها لا تقبل أى حزم أو رسائل خلال العطل".
وأضافت "لم ييأس مندوب إسرائيل من المحاولة، ويبدو أن إسرائيل لا تستطيع الانتظار لعدة أيام بعد إجازة العيد، فقام مندوبها بإرسال الرسالة عبر البريد الإلكترونى لمديرة اليونسكو أودرى أزولاى، والتى قوبلت بالموافقة من قبلها، وانسحبت إسرائيل رسميا من اليونسكو".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أوعز لوزارة الخارجية بالانسحاب من "اليونسكو"، خلال نهاية الأسبوع الجارى، بدعوى تعاملها المنحاز وأحادى الجانب والسخيف مع إسرائيل.
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عدد الردود 0
بواسطة:
إيناس
في ستين داهية
في ستين داهية أيها القومية الأقلية الإرهابية التي تريد السيطرة علي العالم وتفكيكه لمصالحها الشخصية وعقبال ما تستقيل من الامم المتحدة ومجلس الأمن ومن علي الكرة الأرضية بالكامل 👹👹
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بواسطة:
hamzaali
فى هذا التوقيت الخبث فى ذلك الانسحاب
اليونسكو حارس دولى للتراث العالمى واسرائيل قد عزمت على التخلص من التراث العربى والدينى فى القدس وتريد الانسحاب حتى لا يدينها اليونسكو عالميا نرجو الحذر من هذا التصرف
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بواسطة:
مصري وطني .ضد خنازير الكيان الصهيوني المحتل اعداء الانسانية و السلام العالمي
هذه العصابة القذرة من الكيان الصهيوني ليس لديها اي ثقافة ولا علم غير السرقة و الكذب و الاجرام
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