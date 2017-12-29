



كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أصيب عشرات الإسرائيليين ، اليوم الجمعة بالرعب بسبب إطلاق صافرات إنذار بسبب وجود صواريخ موجهة من قطاع غزة تجاة إسرائيل.

وقد أفاد موقع (0404) العبرى بإصابة مبنى بشكل مباشر بصاروخ أطلق من غزة سقط فى مستوطنة (شعار هنغيف) بالنقب الغربى جنوب إسرائيل، فيما سقطت قذيفة صاروخية أخرى فى منطقة مفتوحة بمستوطنة بغلاف قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق 3 صواريخ من غزة صوب مستوطنات غلاف القطاع بعد وقت من سماع صفارات الإنذار.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من غزة، فيما سقط صاروخ واحد فى غلاف غزة.



إسرائيليون يصابون بالرعب بسبب صواريخ قطاع غزة

وسقطت الصواريخ فى منطقة (ناحال عوز) بعد سماع صافرات الإنذار فى المجلس الإقليمى (شاعر هنيغف) و(سدوت هنيغيف)، وذلك أثناء مراسم إحياء ذكرى ميلاد الجندى الإسرائيل المحتجز "شاؤول آرون" لدى حركة حماس فى قطاع غزة.



وسُمعت عدة انفجارات شرق وشمال غزة، حيث ردت مدفعية جيش الاحتلال بقصف أراضى الفلسطنيين الزراعية شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة للرصد الميدانى شرق حى الشجاعية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.