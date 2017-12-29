video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إسرائيليون يصابون بالرعب بسبب صواريخ قطاع غزة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:59 م
إسرائيليون يصابون بالرعب بسبب صواريخ قطاع غزة إسرائيليون يصابون بالرعب بسبب صواريخ قطاع غزة


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

أصيب عشرات الإسرائيليين ، اليوم الجمعة بالرعب بسبب إطلاق صافرات إنذار بسبب وجود صواريخ موجهة من قطاع غزة تجاة إسرائيل.

وقد أفاد موقع (0404) العبرى بإصابة مبنى بشكل مباشر بصاروخ أطلق من غزة سقط فى مستوطنة (شعار هنغيف) بالنقب الغربى جنوب إسرائيل، فيما سقطت قذيفة صاروخية أخرى فى منطقة مفتوحة بمستوطنة بغلاف قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق 3 صواريخ من غزة صوب مستوطنات غلاف القطاع بعد وقت من سماع صفارات الإنذار.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من غزة، فيما سقط صاروخ واحد فى غلاف غزة.

إسرائيليون يصابون بالرعب بسبب صواريخ قطاع غزة
إسرائيليون يصابون بالرعب بسبب صواريخ قطاع غزة

وسقطت الصواريخ فى منطقة (ناحال عوز) بعد سماع صافرات الإنذار فى المجلس الإقليمى (شاعر هنيغف) و(سدوت هنيغيف)، وذلك أثناء مراسم إحياء ذكرى ميلاد الجندى الإسرائيل المحتجز "شاؤول آرون" لدى حركة حماس فى قطاع غزة.


وسُمعت عدة انفجارات شرق وشمال غزة، حيث ردت مدفعية جيش الاحتلال بقصف أراضى الفلسطنيين الزراعية شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة للرصد الميدانى شرق حى الشجاعية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صاروخ من قطاع غزة يصيب مستوطنة إسرائيلية إصابة مباشرة

إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

إسرائيل

فلسطين

قطاع غزة

أخبار العالم اليوم

صواريخ



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة