إحالة خطيب مسجد بدمياط للتحقيق لخروجه عن نص الخطبة المقررة





دمياط معتز الشربينى

قرر الشيخ محمد سلامة مدير أوقاف دمياط إحالة الشيخ رفعت الشافعي خطيب مسجد أبو عصيه بإدارة أوقاف دمياط للتحقيق بالشئون القانونية بمديرية أوقاف دمياط لخروجه عن نص خطبة الوزاره وتطويل الخطبه لمدة ساعه كامله،وكان مدير أوقاف دمياط قد تلقى شكوى من المصلين تفيد الخروج عن نص الخطبة واطالة الخطبة عن الوقت المحدد .

يذكر أن خطبة الجمعة كانت بعنوان القرآن الكريم وأثره فى تقوية الجوانب الإيمانية وترسيخ القيم الإنسانية.