إحالة خطيب مسجد بدمياط للتحقيق لخروجه عن نص الخطبة المقررة

إحالة خطيب مسجد بدمياط للتحقيق لخروجه عن نص الخطبة المقررةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:22 م
خطبة الجمعة -ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
قرر الشيخ محمد سلامة مدير أوقاف دمياط إحالة الشيخ رفعت الشافعي خطيب مسجد أبو عصيه بإدارة أوقاف دمياط للتحقيق بالشئون القانونية بمديرية أوقاف دمياط لخروجه عن نص خطبة الوزاره وتطويل الخطبه لمدة ساعه كامله،وكان مدير أوقاف دمياط قد تلقى شكوى من المصلين تفيد الخروج عن نص الخطبة واطالة الخطبة عن الوقت المحدد .
يذكر أن خطبة الجمعة كانت بعنوان القرآن الكريم وأثره فى تقوية الجوانب الإيمانية وترسيخ القيم الإنسانية.
إضافة تعليق
اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5
2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة