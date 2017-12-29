video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء 32 عملية جراحية فى قافلة طبية بالبحيرة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:01 م
إجراء 32 عملية جراحية فى قافلة طبية بالبحيرة جانب من العمليات


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة ، قافلة طبية مجانية بمستشفى الرمد بدمنهور تحت شعار "يوم فى حب مصر" تحت رعاية المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وذلك للقضاء على قوائم انتظار المرضى.
 
و تفقد الدكتور علاء عثمان وكيل الوزارة، يرافقه الدكتور يسرى بيومى وكيل المديرية، والدكتورة سناء اسكندر مدير العلاجى بالمديرية، والدكتور اشرف بركات مدير مستشفى رمد دمنهور، أعمال القافلة والتى بدأت من الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الجمعة، وبدعم كامل من مديرية الصحة بالبحيرة.
 
وتم تنفيذ 11حالة عمليات مياه بيضاء بالموجات فوق الصوتية، مع زرع عدسة رخوة، و 13 حالة عيون من تشخيصات مختلفة، منها بعض الأنواع التى تجري فى مستشفى الرمد لأول مرة فى وجود استشاريين فى العيون، و 4 حالات زرع أنبوبة سيليكون فى مجرى الدموع والكيس الدمعى، و حالتى ارتخاء وسقوط خلقى بالجفن، و حالتى تجميل الجفون بعد تعرض الوجة لحريق، باجمالى عدد حالات 32 حالة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة يشدد على تكثيف جهود تأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

صحة البحيرة

قافلة طبية



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة