إجراء 32 عملية جراحية فى قافلة طبية بالبحيرة

إجراء 32 عملية جراحية فى قافلة طبية بالبحيرةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:01 م
جانب من العمليات
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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نظمت مديرية الصحة بالبحيرة ، قافلة طبية مجانية بمستشفى الرمد بدمنهور تحت شعار "يوم فى حب مصر" تحت رعاية المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وذلك للقضاء على قوائم انتظار المرضى.
و تفقد الدكتور علاء عثمان وكيل الوزارة، يرافقه الدكتور يسرى بيومى وكيل المديرية، والدكتورة سناء اسكندر مدير العلاجى بالمديرية، والدكتور اشرف بركات مدير مستشفى رمد دمنهور، أعمال القافلة والتى بدأت من الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الجمعة، وبدعم كامل من مديرية الصحة بالبحيرة.
وتم تنفيذ 11حالة عمليات مياه بيضاء بالموجات فوق الصوتية، مع زرع عدسة رخوة، و 13 حالة عيون من تشخيصات مختلفة، منها بعض الأنواع التى تجري فى مستشفى الرمد لأول مرة فى وجود استشاريين فى العيون، و 4 حالات زرع أنبوبة سيليكون فى مجرى الدموع والكيس الدمعى، و حالتى ارتخاء وسقوط خلقى بالجفن، و حالتى تجميل الجفون بعد تعرض الوجة لحريق، باجمالى عدد حالات 32 حالة.
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