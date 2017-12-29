أهالى يضبطون المتهم بقتل أمه وخالته فى أسوان ويسلمونه للشرطة

أهالى يضبطون المتهم بقتل أمه وخالته فى أسوان ويسلمونه للشرطةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:12 م
اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان
أسوان - صلاح المسن
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تمكن مجموعة من الأهالى فى أسوان، منذ قليل، من ضبط "محمد . ر" 27 سنة، المتهم بقتل أمه وخالته صباح أمس، بعد محاصرته بمنطقة مرسى معبد فيلة جنوب مدينة أسوان عقب اختبائه ومبيته داخل أحد المراكب النيلية، وسلَم الأهالى المتهم إلى قسم شرطة أسوان أول.
واتهم الشاب بقتل أمه وخالته فى أسوان، أمس، بطلقات نارية لرفضهما إعطائه مبلغا ماليا -حسب ما أفادت به الشرطة- بمنطقة عزبة العسكر بالكرور جنوب المدينة، وفر هاربا، ونقلت الجثتين لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، ويحقق رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان فى الواقعة لكشف ملابساتها.
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