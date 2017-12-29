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أمين عام "الأطباء" فى عمومية الشرقية: "لن نتخلى عن علاج المريض البسيط"

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:25 م
أمين عام "الأطباء" فى عمومية الشرقية: "لن نتخلى عن علاج المريض البسيط" جانب من المؤتمر


الشرقية - إيمان مهنى
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قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء: "إننا كأطباء لن نتخلى عن دورنا الإنسانى فى علاج المريض البسيط، ولن ننجرف لمصيدة الطبيب ضد المرضى، فنحن مع المرضى وسنؤدى دورنا تجاههم، فهم دائما فى صف فى أى أزمة نتعرض لها، لنا ننسى مواقف تضامن المحامين معنا فى أزمات سابقة وتطوعهم للدفاع عن الأطباء".

 

جاء ذلك خلال جمعية عمومية طارئة عقدت بمقر نقابة أطباء الشرقية، بحصور الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء ومجلس النقابة العامة، والدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، مئات الأطباء، على خلفية أزمة حبس طبيب عظام بمستشفى جامعة الزقازيق، لاتهام أسرة مريض له بالتربح من عملية منظار على نفقة الدولة.

 

وشجب الأطباء الحاضرون، ما يتعرض له زميلهم، مؤكدين إننا كأطباء لا نتربح من عملنا، وأننا مجبرين على كتابة روشتات للاستكمال النواقص العلاجية الغير متوفرة فى المستشفيات، لإنقاذ حياة المرضى.

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