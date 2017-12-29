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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض إختفاء طالبة فى القناطر الخيرية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:52 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض إختفاء طالبة فى القناطر الخيرية الطالبة


القليوبية نيفين طه
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض إختفاء طالبة بقرية سندبيس دائرة مركز القناطر الخيرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبدالحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغًا باختفاء الطالبة ي. س. إ.، 19 سنة، القاطنة بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية، أثناء ذهابها إلى الكلية، وتم غلق الموبايل الخاص بها، تحرر محضر بالواقعة وجارى تكثيف جهود رجال الشرطة لكشف غموض الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
ومن جانبها ناشدت أسرة الطالبة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الطالبة.
 
 
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الطالبة
 

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