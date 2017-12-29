أمن الجيزة يعلن الاستنفار الأمنى حول الكنائس بعد الحادث الإرهابى بحلوان





كتب بهجت أبو ضيف

أعلنت مديرية أمن الجيزة حالة الاستنفار الأمنى وتشديد الإجراءات التأمينية حول الكنائس التابعة للمحافظة، عقب الحادث الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة والمدنيين.

وأجرت القيادات الأمنية بالجيزة جولة لتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس، وصدرت تعليمات مشددة للضباط والأفراد باليقظة، وتنفيذ بنود الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وإخلاء محيط الكنائس وفحص كافة الرواد ورفع درجة الإشتباه.

وكان مسلحون هاجموا كنيسة مارمينا بحلوان، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع عدد شهداء حادث الهجوم الإرهابى المسلح على كنيسة مارمينا بحلوان إلى 10 حالات و5 مصابين.