أمن الإسكندرية يضبط مدير محل يفك شفرات الرسيفرات للقنوات الخاصة

أمن الإسكندرية يضبط مدير محل يفك شفرات الرسيفرات للقنوات الخاصةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:37 م
حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، من ضبط "م ج ا" 37 سنة، المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة الريسيفر، بدائرة قسم محرم بك، لبيعه أجهزة ريسيفرات لفك الشفرات الخاصة بالقنوات المشفرة، من خلال عمل سوفت وير للأجهزة قبل بيعها بواسطة "لانات واي فاى"، وضبط بحوزته عدد 41 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة خاصة بفك الشفرات.
كما تم ضبط "ا ع س" 39 سنة، صاحب محل كاسيت بدائرة قسم سيدى جابر، لبيعه وعرضه وتداوله أفلاما سينمائية وأغانى منسوخة ومقلدة على أقراص مدمجة بدون ترخيص، وضبط بحوزته عدد 149 أسطوانة أغانى، و98 أسطوانة أفلام سينمائية منسوخة ومقلدة، وجارى العرض على النيابة.
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