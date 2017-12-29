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الجمعة، 29 ديسمبر 2017 09:00 ص
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أمريكا توجه اتهامات لرومانيين بشأن اختراقهما كاميرات شرطة واشنطن

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:00 ص
أمريكا توجه اتهامات لرومانيين بشأن اختراقهما كاميرات شرطة واشنطن الشرطة الأمريكية- أرشيفية


(رويترز)
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قالت وزارة العدل الأمريكية فى بيان، الخميس، إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لرومانيين بسبب ما قيل عن اختراقهما لكاميرات المراقبة الإلكترونية الخاصة بشرطة واشنطن فى إطار مؤامرة متعلقة ببرمجيات الفدية الخبيثة.

وأضافت الوزارة أن المتهمين اعتقلا فى رومانيا فى 15 ديسمبر، بسبب الواقعة التى قالت إنها عرضت أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بكاميرات الشرطة للخطر فى الفترة من التاسع وحتى 12 يناير قبل أيام من تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

 


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