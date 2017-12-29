أسعار النفط اليوم الجمعة 29-12-2017 برنت يسجل 66.61 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة 29-12-2017، إذ صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت بقيمة 45 سنتا، أو ما يعادل 0.7 % ليسجل 66.61 دولار للبرميل، وكسر برنت حاجز 67 دولارا للبرميل فى وقت سابق من الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو 2015 لتسجل نحو 66.68 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى لتسجل أعلى مستوى منذ يونيو 2015 عند 60.30 دولار للبرميل بارتفاع قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.8 %.

وجاء ارتفاع الخام الأمريكى بدعم من انخفاض غير متوقع فى إنتاج الولايات المتحدة الذى هبط الأسبوع الماضى إلى 9.754 مليون برميل يوميا من 9.789 مليون برميل يوميا فى الأسبوع السابق وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة التى نشرت مساء يوم الخميس.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 22 ديسمبر إلى 431.9 مليون برميل بحسب بيانات الإدارة.

الصين تصدر أول حصص لاستيراد النفط قال مصدر مطلع وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الصين أصدرت حصصا لاستيراد النفط الخام بلغ إجمالى حجمها 121.32 مليون طن لصالح 44 شركة فى أول دفعة من المخصصات لعام 2018. قال مصدر مطلع وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الصين أصدرت حصصا لاستيراد النفط الخام بلغ إجمالى حجمها 121.32 مليون طن لصالح 44 شركة فى أول دفعة من المخصصات لعام 2018.

وأظهرت الوثائق أن شركة كيم تشاينا المملوكة للدولة فازت بأكبر حصة وحجمها 16.67 مليون طن.

ومن المتوقع أن تسجل الواردات الصينية مستوى قياسيا جديدا فى عام 2018 مع بدء الإنتاج من طاقة تكرير جديدة فى الوقت الذى تسمح فيه بكين للمزيد من المصافى المستقلة باستيراد الخام. وقد ساعد النمو الكبير فى طلب تلك المصافى فى دعم أسعار الخام فى الأسواق العالمية.

ويعادل إجمالى الأحجام المخصصة للدفعة الأولى من الحصص 2.43 مليون برميل يوميا. وكانت وزارة التجارة قالت فى نوفمبر إنها رفعت حصص استيراد النفط الخام فى 2018 ”للشركات غير الحكومية“ إلى 142.42 مليون طن.

وتفوقت الصين على الولايات المتحدة هذا العام لتصبح أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم.