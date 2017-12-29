أسعار العملات اليوم الجمعة 29-12-2017 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية





كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 29-12-2017، بشكل جماعى، نتيجة الأجازة الأسبوعية للبنوك والمصارف الرسمية، وعدم وجود أية تعاملات.

وفيما يلى أسعار العملات خلال التعاملات اليومية، اليوم الجمعة، وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، على رأسها البنك الأهلى، وفق ختام تعاملات أمس الخميس.





ولا : سعر الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة، عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، مسجلا 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.





متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر



17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.75 جنيه للشراء

17.85 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه، أمس مقارنة بختام ، وبلغ سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، 21.03 جنيه للشراء، و 21.22 للبيع .





ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى أمس، بلغ سعر الجنيه الاسترلينى، 23.69 جنيه للشراء 23.90 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.





رابعا : سعر الدينار الكويتى



استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، بعد صعوده أمس مسجلا، 58.54 للشراء ، و 58.94 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.





خامسا : سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر الريال السعودى، عند سعر إغلاق الأمس، والذى بلغ 4.72 جنيه للشراء، 4.75 جنيه للبيع ، فى تعاملات البنك الأهلى.





البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض



قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء أمس الخميس، وفى آخر اجتماعاتها فى 2017، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 25%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.