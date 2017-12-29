أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-12-2017 فى مصر وعيار 21 يسجل 637 جنيها للجرام





كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 29-12-2017، بعد موجة جديدة من الارتفاع على مدار يومين جراء التحرك الكبير فى السعر العالمى للأوقية، والتى ارتفعت اليوم أيضا فى التعاملات الفورية، لكن لم يؤثر الارتفاع على السعر فى مصر حتى صياغة التقرير.



سعر عيار 21 اليوم فى مصر

وسجل عيار 21 مبلغ 637 جنيها وهو العيار الأكثر تداولا فى السوق المصرى، والأكثر مبيعا فى كافة امحافظات المختلفة، ليصل بذلك سعر عيار 21 لمستوى جديد من الارتفاع بعد تراجعات كبيرة مطلع سبتمبر الجارى.

وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالى:

عيار 18 : 546 جنيه

عيار 21 : 637 جنيه

عيار 24 : 727 جنيه

الجنيه الذهب: 5096 جنيه

السعر العالمي للأوقية: 1296 جنيه



أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.



سعر الذهب فى مصر

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.



مصنعية الذهب فى مصر

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.



خدمة أسعار الذهب اليوم

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