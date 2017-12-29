أحمد الجار الله: شعب مصر يحب الموت دفاعا عن أرضه وعرضه





كتب إسلام جمال

وصف الكاتب الصحفى، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، الشعب المصرى، بأنه شعب يحب الموت دفاعاً عن أرضه وعرضه، وذلك فى تعليقه على حادث كنيسة مارمينا الإرهابى بحلوان، الذى وقع مساء اليوم.

وكتب الجار الله، فى تغريده، بثها عبر حسابه على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة :"كلاب الارهاب المسعوره نهايتهم جثث مشوهه ولن يفلت أحدآ منهم".

وأضاف: "الذين قتلوا إرهابى الكنيسه الذى قتله الشعب قبل الأمن أو الجيش، هولاء الكلاب غير مهمين فهم الآن جثث نتنه المهم من أرسلهم لقد تلقى الدرس،شعب مصر يحب الموت دفاعآ عن أرضه وعرضه شعب مصر يحزن ويبكي علي موتى الفراش لا الأبطال".