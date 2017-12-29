آخر ما قاله "السمالوسى" شهيد سيناء لزملائه الشهداء: طالعين نجيب حقكم

البحيرة: جمال أبو الفضل - ناصر جودة

"وإن سألوك عن مصر قل فيها شهيد ويسعفه شهيد ويصلى عليه شهيد ويرقص على جثث الأسود العبيد.. أبدا لن تسقط مصر، لأن أهلها فى رباط ليوم الدين".. هذه العبارات دونها "السمالوسى" شهيد سيناء على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك قبل استشهاده إثر العمليات فى سيناء .

وكانت قد اتشحت قرية أبو بكر الصديق التابعة لغرب النوبارية بمحافظة البحيرة، أمس بالسواد حزنًا عقب وصول نبأ استشهاد المجند "حازم رمضان رزق البطوى السمالوسى"، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة أثناء مداهمات أوكار العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وأسفر ذلك عن استشهاد 6 أفراد بينهم ضابط برتبة عقيد.

وتوافد الأهالى من القرية والقرى المجاورة إلى منزل الشهيد فى انتظار وصول جثمان لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة وتوديعه فى جنازة عسكرية بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

كما طلب "السمالوسى" الشهادة، وقال أيضًا على صفحته الموت قدر والشهادة شرف والثأر فرض والراجل مننا بألف فى رسالة موجهة للجماعات الإرهابية الخسيسة، ومن العبارات الدالة على صمود البطل الشهيد، قول منذ شهر "طالعين فى عز المطر نجيب حقكم وحالفين ما هنشوف النوم إلا لما نأخد بثأركم يا رب سيناء فى القلب، تحية إعلان وتقدير للبطل الشهيد" .