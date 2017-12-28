9مساجد و5 كتب تعلم المواطنين أصول الدين والفكر الوسطى بالمجان.. تعرف عليها





كتب -إسماعيل رفعت

أطلقت وزارة الأوقاف، 9 مساجد علمية تدرس 5 كتب وسطية تشكل أصول الدين، والعلوم الإسلامية الممثلة للفكر الوسطى، بأنحاء مصر للمتخصصين والعامة، هى كالتالى:

1 - مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.

2 - مسجد يوسف الصحابى بالقاهرة.

3 - مسجد ناصر ببنها.

4 - مسجد الحاج مرزوق بالقليوبية.

5 - مسجد الجمال بالمنصورة.

6 - مسجد سيدى غازى بكفر الشيخ.

7 - مسجد المواساة بالإسكندرية.

8 - مسجد رمضان شحاتة بالإسكندرية.