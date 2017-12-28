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9مساجد و5 كتب تعلم المواطنين أصول الدين والفكر الوسطى بالمجان.. تعرف عليها

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:09 ص
9مساجد و5 كتب تعلم المواطنين أصول الدين والفكر الوسطى بالمجان.. تعرف عليها مجلس علمى لتعليم أصول الدين الوسطى - أرشيفية


كتب -إسماعيل رفعت
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أطلقت وزارة الأوقاف، 9 مساجد علمية تدرس 5 كتب وسطية تشكل أصول الدين، والعلوم الإسلامية الممثلة للفكر الوسطى، بأنحاء مصر للمتخصصين والعامة، هى كالتالى:

1 - مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.
2 - مسجد يوسف الصحابى بالقاهرة.
3 -  مسجد ناصر ببنها.
4 - مسجد الحاج مرزوق بالقليوبية.
5 - مسجد الجمال بالمنصورة.
6 - مسجد سيدى غازى بكفر الشيخ.
7 - مسجد المواساة بالإسكندرية.
8 - مسجد رمضان شحاتة بالإسكندرية.
9 - مسجد أسد بن الفرات بالجيزة.
 
 

ويُدرس علماء الأوقاف 5 كتب وسطية لنشر الفكر الوسطى، وهى كالتالى:

 
1- كتاب الحكم العطائية فى التصوف الإسلامى.
 
2 - كتاب تدريب الراوى فى علم مصطلح الحديث.
 
3 - كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه.
 
4 - كتاب الشمائل المحمدية فى أخلاق النبى صلى الله عليه وآله وسلم.
 
5 - كتاب المنتخب فى تفسيرالقرآن الكريم.

 


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