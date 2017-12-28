3 يناير.. إعادة محاكمة دومة فى أحداث مجلس الوزراء

كتبت هدى أبو بكر

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 3 يناير المقبل، لإعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، فى قضية أحداث مجلس الوزراء، وذلك أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمى بمحكمة جنايات القاهرة.



كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .



وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أصدرت حكما بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ضد دومة لإدانته ومتهمين آخرين معه فى القضية بارتكاب أحداث العنف وحرق المجمع العلمى والتى وقعت فى ديسمبر 2011.