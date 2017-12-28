video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

3 يناير.. إعادة محاكمة دومة فى أحداث مجلس الوزراء

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:34 م
3 يناير.. إعادة محاكمة دومة فى أحداث مجلس الوزراء احمد دومة


كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 3 يناير المقبل، لإعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، فى قضية أحداث مجلس الوزراء، وذلك أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمى بمحكمة جنايات القاهرة.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أصدرت حكما بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ضد دومة لإدانته ومتهمين آخرين معه فى القضية بارتكاب أحداث العنف وحرق المجمع العلمى والتى وقعت فى ديسمبر 2011.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أسباب إلغاء حكم المؤبد لـ "دومة" فى "أحداث مجلس الوزراء"

احمد دومة

احداث مجلس الوزراء

اخبار الحوادث



لا تفوتك
التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة