3 آلاف سائح يصلون القاهرة ضمن 121 فوجا لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

3 آلاف سائح يصلون القاهرة ضمن 121 فوجا لزيارة المعالم الأثرية والتاريخيةالخميس، 28 ديسمبر 2017 10:13 م
صورة أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، 3 آلاف سائح ضمن 121 مجموعة سياحية من عدة دول أوربية وآسيوية وعربية لزيارة الأماكن السياحية والتاريخية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف شرطة السياحة بمطار القاهرة الدولى.
وضمت الأفواج مجموعات من بلجيكا وكوراتيا وبريطانيا وإندونيسيا والصين وتايوان واليابان وعدة دول من جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مجموعات عدة من جنسيات كويتية وبحرينية وسعودية، وجنسيات بريطانية وبلغارية وأوكرانية.
وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول السياح عبر عدة طائرات قادمة من دبى وأبو ظبى وتسفير عدة أفواج أخرى على متن رحلات متوجهة إلى شرم الشيخ والغردقة، كما تم تأمين مجموعات القاهرة والجيزة والمحافظات حتى خروجهم من دائرة المطار لمحال إقاماتهم.
إضافة تعليق
"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس
السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة