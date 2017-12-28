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3 آلاف سائح يصلون القاهرة ضمن 121 فوجا لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 10:13 م
3 آلاف سائح يصلون القاهرة ضمن 121 فوجا لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية صورة أرشيفية


كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، 3 آلاف سائح ضمن 121 مجموعة سياحية من عدة دول أوربية وآسيوية وعربية لزيارة الأماكن السياحية والتاريخية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف شرطة السياحة بمطار القاهرة الدولى.

وضمت الأفواج مجموعات من بلجيكا وكوراتيا وبريطانيا وإندونيسيا والصين وتايوان واليابان وعدة دول من جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مجموعات عدة من جنسيات كويتية وبحرينية وسعودية، وجنسيات بريطانية وبلغارية وأوكرانية

وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول السياح عبر عدة طائرات قادمة من دبى وأبو ظبى وتسفير عدة أفواج أخرى على متن رحلات متوجهة إلى شرم الشيخ والغردقة، كما تم تأمين مجموعات القاهرة والجيزة والمحافظات حتى خروجهم من دائرة المطار لمحال إقاماتهم.

 


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